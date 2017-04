Arqueólogos alemães investigam Boca do Rio

As ruínas da Boca do Rio integram uma villa, onde também se fazia exploração piscícola, como pode ser constatado pela existência de tanques de salga para peixe e marisco. Estão situadas na desembocadura de uma pequena praia, a qual dá nome ao lugar.



A par de precedentes campanhas de escavação conduzidas por João Pedro Bernardes, designadamente em 2016, "os resultados" dos "trabalhos servirão de base a um projeto de investigação e de valorização" das ruínas da Boca do Rio "que tem vindo a revelar uma contínua presença romana entre meados do século I e o século V", revelou a autarquia.As ruínas da Boca do Rio integram uma villa, onde também se fazia exploração piscícola, como pode ser constatado pela existência de tanques de salga para peixe e marisco. Estão situadas na desembocadura de uma pequena praia, a qual dá nome ao lugar.

As ruínas romanas da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, foram alvo, durante o mês de março, de uma campanha desenvolvida por uma equipa de arqueólogos e de geólogos, liderada por investigadores da Universidade de Marburg (Alemanha).Segundo informação dos investigadores, os trabalhos efetuados foram sobretudo "sondagens não invasivas, com o recurso a um cruzamento de diferentes métodos de prospeção geofísica, que permitem descortinar evidências de estruturas e de outras ‘anomalias’ de origem humana ocultas no subsolo da área".Os trabalhos foram dirigidos pelo professor Felix Teichner, da Universidade de Marburg, com a colaboração de investigadores das universidades de Colónia e de Aix-la-Chapelle. A investigação enquadra-se num projeto coordenado pelo professor João Pedro Bernardes, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve (UAlg), com o apoio da Câmara de Vila do Bispo.