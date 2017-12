Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arquidiocese de Braga vai ter um novo arquivo

Serviço vai ser instalado no edifício do ‘Diário do Minho’, na rua de Sta. Margarida.

Por Secundino Cunha | 08:39

Já está definido o destino a dar ao edifício que ao longo de várias décadas albergou a redação e as oficinas gráficas do ‘Diário do Minho’, na rua de Santa Margarida: vai ser ali instalado o novo arquivo da arquidiocese de Braga.



O anúncio foi feito pelo arcebispo primaz, aquando da cerimónia celebrativa do Natal dos funcionários dos serviços centrais da Cúria arquidiocesana. "Estamos a preparar o projeto e a ver onde se cifrará o orçamento, para depois analisarmos a possibilidade de fazer uma candidatura a financiamentos europeus", disse, à margem da celebração, D. Jorge Ortiga.



O prelado justificou a criação da nova estrutura com o facto de haver muita documentação importante, do ponto de vista religioso e histórico, espalhada, desorganizada e "tantas vezes sem condições de conservação" pelas mais de 550 paróquias que compõem a arquidiocese.



"O arquivo é de uma importância ímpar na vida da diocese e consubstancia efeito prático à nossa responsabilidade histórica e cultural", referiu o arcebispo, D. Jorge Ortiga.



Para já, a arquidiocese não tem ainda uma ideia concreta do valor da obra, mas, dada a sua importância, admite que se enquadre numa candidatura ao PDR2020, pelo que abre a possibilidade "muito real" de as obras arrancarem já em 2018.



Outro dos objetivos da arquidiocese, a breve prazo, é fazer do Museu Pio XII "um sítio fulcral para os visitantes ou estudiosos que queiram conhecer mais sobre a Braga Romana.



"O Museu Pio XII está situado num local privilegiado e as escavações indiciam que está ali muita da História da cidade", afirmou D. Jorge Ortiga.