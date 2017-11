Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arrancam obras na ponte do Guadiana

Concurso público da requalificação tinha sido anunciado durante o ano de 2015.

Por Tiago Griff | 08:30

Já arrancaram os trabalhos de requalificação da Ponte Internacional do Guadiana, quase dois anos depois de ter sido anunciado o concurso público.



A obra tem um financiamento conjunto de Portugal e Espanha de 8,02 milhões de euros e ainda estão previstos trabalhos no viaduto de acesso do lado português, cujos custos (1,29 milhões) serão suportados pelo Governo nacional.



A confirmação foi dada ao CM pela Infraestruturas de Portugal, que gere a obra, explicando que já "há trabalhos a acontecer debaixo do tabuleiro da ponte".



O primeiro concurso público tinha sido anunciado em 2015 e as obras tiveram o começo previsto para meados de 2016. Mas diversos atrasos burocráticos impediram o início dos trabalhos.



A requalificação tinha sido classificada como urgente devido ao estado da estrutura (ver peça ao lado).



Pormenores

Dois anos para terminar

A obra tem um prazo de execução de 525 dias, mas está previsto que os trabalhos sejam interrompidos durante alturas de maior tráfego como, por exemplo, nos meses de verão.



Inaugurada em 1991

A ponte do Guadiana foi inaugurada em 1991. Tem um total de 666 metros de comprimento (358 no lado português) e 18 metros de largura.



Piso em mau estado e cabos soltos indicam urgência

Sem obras de fundo desde que foi construída, há 26 anos, é notória a urgência da requalificação da Ponte Internacional do Guadiana. Além dos buracos no asfalto do tabuleiro, resultante da constante deterioração do piso, alguns dos sete mil cabos cabos que sustentam a ponte já apareceram soltos, aparentando falta de manutenção.



Nos trabalhos de requalificação está prevista a instalação de um sistema de deteção de anomalias que possam vir a ocorrer nos cabos.