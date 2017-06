Arranque da greve da Polícia Municipal de Gaia regista adesão de 40%

Depois de ter feito um pré-aviso de greve no dia 09, o STFPSN reafirmou quarta-feira, em comunicado, que mantinha a paralisação marcada para hoje, exigindo a negociação da carreira e alteração dos objetivos do sistema de avaliação, entre outras reivindicações.Os trabalhadores também "contestam a falta de segurança e de condições operacionais nas instalações da polícia municipal e a falta de equipamentos e de formação específica e estão em luta pela progressão na carreira".Conforme apontou Orlando Gonçalves, no dia 09, em causa estão objetivos, que diz serem "obscenos", definidos no Sistema Integrado de gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), aprovados pela Câmara Municipal de Gaia."[Representam] uma verdadeira caça à multa. Uma situação que já se arrasta desde 2008", descreveu o responsável sindical, apontando que, para cumprirem os objetivos, os agentes "têm que rebocar pelo menos 3.500 carros por ano" e "passar duas multas por dia em média, das quais 30% de forma presencial".Tais objetivos estão a vigorar desde a última aprovação, relativa ao biénio 2015/2016, uma vez que "os de 2017 ainda não foram definidos".Sobre esta matéria, e em comunicado enviado na quarta-feira, o candidato da coligação PSD/CDS-PP à câmara de Gaia, Cancela Moura, exigiu que estes objetivos fossem "eliminados de imediato" e que fossem "dadas condições de trabalho dignas a estes profissionais".Cancela Moura assumiu na nota o compromisso de no primeiro ano de mandato, caso venha a ser eleito, "não só acabar com aqueles objetivos, como também iniciar o processo de dignificação das forças de segurança do concelho de Vila Nova de Gaia".Entretanto hoje, também em comunicado, a CDU de Gaia apontou ter reunido com os trabalhadores e seus representantes sindicais, através de uma delegação que incluía o candidato à câmara Mário David Soares, tendo assumido o compromisso de que "tudo fará" com vista à "revogação do regulamento atual"."[O regulamento] penaliza aqueles profissionais se os gaienses não prevaricarem, pois a avaliação da carreira de cada um não pode depender do comportamento de terceiros. O PCP continuará a intervir para que a concretização do descongelamento das carreiras tenha a expressão e a correspondência com os interesses dos trabalhadores da Administração Pública, e quaisquer decisões que contrariem essa concretização terão a oposição do PCP", lê-se no comunicado.