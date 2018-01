Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arrasta ex-namorada até casa para a violar

Mulher de 25 anos seguia a pé quando foi surpreendida pelo agressor e levada à força.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 01:30

Uma mulher de 25 anos queixa-se de ter sido violada pelo ex-namorado, em Esposende, na quinta-feira à noite. Apresentou denúncia na GNR, mas o caso foi participado à Polícia Judiciária de Braga, que já assumiu a investigação do caso.



O agressor nunca aceitou o fim da relação amorosa e passou a perseguir a vítima, que reside numa freguesia do concelho de Barcelos. Conhecia bem as rotinas da jovem e decidiu fazer uma espera à vítima, ao início da noite de quinta-feira.



Quando seguia a pé para casa, por volta das 19h45, foi surpreendida pelo ex-namorado. Ainda tentou evitá-lo, mas o homem abordou-a de forma violenta e, agarrando-a por um braço, arrastou-a até à casa dele.



Segundo relatou à polícia, ninguém passava na rua naquele momento para que pudesse pedir ajuda e acabou por ser levada à força até à habitação, numa freguesia de Esposende.



Após ser libertada pelo agressor, que a ameaçou caso procurasse as autoridades, não hesitou em dirigir-se ao posto da GNR para apresentar queixa.



A mulher relatou, em pormenor, a violação a que foi sujeita na moradia.

Muito abalada, descreveu o terror que tinha acabado de viver às mãos do ex-namorado, e foi encaminhada para ser sujeita a exames médico-legais.



O suspeito foi de imediato identificado pela vítima e deverá ser ouvido pelos inspetores da Polícia Judiciária de Braga para prestar declarações no processo.