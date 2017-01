Arrastam cofre em caixote de lixo

Caixa-forte foi roubada de um dos compartimentos do posto de abastecimento Prio do Pingo Doce de Guilhufe





Os assaltantes fugiram e, à hora de fecho desta edição, as autoridades continuavam sem saber do seu paradeiro.



O Correio da Manhã tentou falar com o responsável do posto de abastecimento, que não quis prestar declarações.



Dentro do caixote do lixo, além do cofre, que continha dinheiro - valor ainda por apurar -, estavam também ferramentas que a GNR acredita terem sido utilizadas para arrombar a porta das bombas de gasolina.

Arrombaram a porta de um compartimento do posto de abastecimento Prio, do Pingo Doce de Guilhufe, Penafiel, na madrugada de ontem, e foram diretos ao local onde estava o cofre. Colocaram a caixa-forte dentro de um caixote do lixo e arrastaram-no, fugindo a pé. A poucos metros das bombas de gasolina, os quatro ladrões, encapuzados, aperceberam-se de que a GNR tinha sido alertada. Deixaram o cofre no meio da rua e fugiram.O assalto falhado ocorreu pelas 05h00 de ontem. Aproveitando o pouco movimento na rua, os quatro assaltantes decidiram atacar o posto de abastecimento de combustíveis e transportar o cofre de uma forma original. O alerta chegou à GNR por pessoas que passaram naquela zona e acharam estranho quatro homens, de cara tapada, estarem a empurrar um caixote de lixo na rua.Os militares chegaram rapidamente ao local. Conseguiram ainda ver os ladrões - que, quando se aperceberam da presença das autoridades, fugiram e deixaram o material roubado.