Arrenda e vende a mesma casa a 15 vítimas diferentes

Burlona é uma ex-agente imobiliária que está a ser investigada pela PSP.

Por João Tavares | 10:25

A PSP está a investigar a burla a pelo menos 15 pessoas na zona da Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira, no arrendamento e venda de uma casa. As vítimas apontam todas o dedo a uma ex-agente imobiliária. "Foi despedida da agência mas continua a fazer-se passar por vendedora." Quem o diz é Joana Soares, uma das vítimas que apresentaram queixa na polícia após ser enganada em 700 euros.



"Pediu-me um mês de renda e outro de caução, mas há uma pessoa que pagou 5000 euros como sinal para a compra da casa." A burlona usa as redes sociais para aliciar potenciais interessados. Acede a grupos de pessoas que procuram casa e manda-lhes mensagens privadas apresentando-se como consultora imobiliária.



"A casa que ela tem para negociar é arrendada por ela. Por isso, não pode fazer qualquer negócio", conta a lesada, que diz saber que as denúncias começaram a acumular-se desde o mês passado. A casa, um T2, situa-se na avenida Dom Vicente Afonso Valente. A burlona mostra a residência aos interessados e até passa recibo. Segundo a vítima, a burlona está em parte incerta.