Arrendar casa custa em média 1458 euros

Nas freguesias de Lisboa, o preço mais baixo pode encontrar-se no Beato (679 euros por mês), na Ajuda (910 euros) e em Santa Clara (940 euros). Os preços médios mais elevados ficam nas freguesias da Misericórdia (1934 euros), Estrela (1852 euros), Campo de Ourique (1729 euros) Santo António (1650) e Avenidas Novas (1627 euros). Em comparação com outras cidades, Lisboa é a mais cara para arrendar, seguindo-–se o Porto, com preço médio 1142 euros. Os preços mais baixos ficam na Guarda (250 euros), em Castelo Branco (301 euros) e em Leiria (380 euros).Para esta situação no mercado tem contribuído o Alojamento Local, que, segundo Luís Lima, "acabou por prejudicar um pouco o arrendamento tradicional".

Encontrar um T1 para arrendar por menos de 800 euros por mês é quase impossível". São palavras do presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) e ilustram a atual situação do mercado de arrendamento no País e, por maioria de razão, em Lisboa. Em declarações ao CM, Luís Lima traça um retrato preocupante da situação: "Há 5 ou 6 anos o peso do arrendamento no negócio das imobiliárias era de 70%, agora não sei se chega ao 30%".O colapso do mercado de arrendamento não está só no facto de não haver casas disponíveis mas também no preço. Efetivamente, numa visita aos sites das principais imobiliárias constata-se o que afirma Luís Lima: é difícil arrendar um apartamento por menos de 800 euros por mês em Lisboa e, quando se encontra, as áreas são mínimas.A pedido do CM, a CASASAPO - Portal Nacional de Imobiliário desde 2001, fez um estudo no qual se conclui que o preço médio de um apartamento para arrendar em Lisboa é de 1458 euros por mês, numa amostra de 1413 imóveis disponíveis. E o preço tem-se mantido estável nos últimos seis meses. Segundo a mesma fonte (casa.sapo.pt), o preço médio mínimo em Lisboa é de 679 euros por apartamento.