Arrombam talho para roubar fumeiro

É o segundo assalto do género em poucos dias e está a começar a preocupar os donos dos talhos do distrito de Braga.Depois de na segunda-feira um estabelecimento da cidade de Braga ter ficado sem centenas de euros em presuntos e bacalhaus, na última madrugada foi a vez do Talho de Veade, em Celorico de Basto, ter sido esvaziado de todo o fumeiro.A porta foi arrombada e foram roubados presuntos e chouriços existentes na loja. A GNR está a investigar.