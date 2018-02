Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Artes de pesca ilegais apreendidas na ria

Polícia Marítima recolheu covos, alcatruzes e rede de emalhar junto ao cais comercial.

Por Ana Palma | 10:20

Numa operação de fiscalização à pesca ilegal na ria Formosa, a Polícia Marítima (PM) de Faro detetou e apreendeu cinco armadilhas de gaiola (covos), dez armadilhas de abrigo (alcatruzes) e ainda uma rede de emalhar com cerca de 470 metros de comprimento.



Estas artes de pesca profissional "não possuíam qualquer identificação ou sinalização, encontrando-se em infração e constituindo assim um perigo para a navegação", esclareceu este sábado, ao CM, o comandante Nuno Cortes Lopes, da Capitania do Porto de Faro, que coordenou a operação. De acordo com o mesmo responsável, "as referidas artes de pesca, que se encontravam junto ao cais comercial do Porto de Faro, foram apreendidas cautelarmente e levantados os respetivos autos de notícia". Ainda no decorrer da mesma operação, realizada quinta-feira, os agentes da PM de Faro detetaram e fiscalizaram uma embarcação de pesca profissional a exercer a atividade "sem que os tripulantes envergassem os respetivos coletes de salvação".



Nesta operação foi dada " especial atenção à eventual deteção de métodos de captura ilícitos, em especial da espécie cavalo-marinho, que é protegida e está em vias de extinção", adiantou ainda o comandante Nuno Cortes Lopes.



De referir que a fiscalização à pesca ilegal de cavalo-marinho e a métodos de captura ilícitos no interior da ria Formosa é uma das prioridades da PM de Faro, pelo que estas ações vão continuar a decorrer.