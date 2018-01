Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árvores regressam à Falperra com o projeto ‘Braga Solidário’

Sp.Braga, CM e CMTV, com apoio da Arquidiocese de Braga, uniram-se para ajudar na reconstrução do espaço verde.

Por Ágata Rodrigues | 01:30

As últimas árvores do projeto de reflorestação dos 10 mil metros quadrados de terreno que circundam o Projecto Homem, na encosta da Falperra, Braga, foram plantadas, ontem de manhã, pelos jogadores da equipa profissional, equipa técnica e equipa feminina do Sp.Braga, que se juntaram ao presidente do clube, António Salvador, ao diretor-geral editorial do Correio da Manhã e da CMTV, Octávio Ribeiro, e ao arcebispo primaz, D. Jorge Ortiga. Foi o primeiro hectare recuperado dos 1200 que ficaram reduzidos a cinzas, em outubro, no concelho.



"Os incêndios afetaram várias zonas do nosso país e, sem exceção, aqui a nossa cidade, por isso percebemos que tínhamos de apoiar a causa da reflorestação, principalmente neste espaço de ação social, também com a ajuda do CM e da CMTV", explicou António Salvador, que esteve ontem na instituição de recuperação e reinserção de toxicodependentes da cidade - que viu toda a área verde atingida pelas chamas.



Também o Correio da Manhã e a CMTV apoiam a reflorestação."O clube fez-nos este desafio e é claro que aceitámos e apoiamos este movimento solidário, especialmente deste espaço do Projecto Homem, que apoia pessoas com diversas dependências", explicou Octávio Ribeiro, que, de forma simbólica, ajudou a plantar as últimas árvores naquele espaço.



"Esta é uma causa CM e vamos ter uma iniciativa nos próximos tempos para que nós, em conjunto com aqueles que nos leem e veem, possamos ajudar na tomada de medidas concretas para prevenção dos incêndios", avançou o diretor do CM e da CMTV.



Foram cerca de 500 as árvores autóctones e de frutos plantadas, entre tangerineiras, avelaneiras e castanheiros, para que a paisagem verde possa renascer das cinzas.



"É nestas coisas que se vê a grandeza de um clube"

António Salvador recordou a importância dos valores que todos os cidadãos devem partilhar.



"Não praticamos só desporto, temos também valores que todos os clubes deveriam ter e promover. É nestas coisas que se vê a grandeza de um clube", afirmou o presidente do Sp. Braga, que está a comemorar o 97º aniversário do clube.



"Vamos lançar uma iniciativa nacional de recolha de ideias"

Octávio Ribeiro, diretor-geral editorial do CM e da CMTV, vincou a importância da defesa da floresta.



"Vamos lançar uma iniciativa nacional de recolha de ideias para que as possamos levar ao Governo e serem discutidas na Assembleia da República, para exigirmos, nós e os leitores e espetadores, estratégias para que as tragédias não se repitam", disse ontem, durante a ação de reflorestação.



"Esta iniciativa é um apelo para todos"

A Arquidiocese de Braga tutela a instituição particular de solidariedade social que ficou circundada pelas chamas, em outubro do ano passado, e, por isso, o arcebispo primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, fez questão de lembrar que "a iniciativa é um apelo para todos, para que sejamos capazes de perceber aquilo que é necessário neste momento, que são iniciativas destas".



Apoio a causas do ‘Braga Solidário’

Já no ano passado o CM e a CMTV se uniram ao Sp. Braga, no âmbito desta iniciativa ‘Braga Solidário’, que organizou e promoveu a recolha de alimentos, e fez chegar mais de 90 toneladas de bens alimentares a um campo de refugiados localizado em Salónica, na Grécia.