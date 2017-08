As histórias da menina e do sargento que morreram na Caparica

56 anos que seguia com um aluno numa aula de navegação.

A menina e a família aproveitavam o dia de sol e os banhos na água da Costa da Caparica no preciso momento em que o piloto da avioneta efetuou uma aterrar de emergência, após o avião ter perdido o seu único motor.

O pai da criança conta como estava a brincar com as filhas e com os sobrinhos quando reparou que a aeronave voava perto do paredão. "V i que os outros meninos estavam em segurança, voltei para trás para buscar a Sofia quando a vi ser colhida pela aeronave", disse à TVI. No meio da confusão conseguiu, salvar a filha mais velha. Sofia, no entanto, já "estava cadáver".



A menina de 8 anos foi atingida na cabeça, morrendo de imediato.



Na zona onde morava, a consternação é evidente. A menina era frequentadora da catequese na Paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica e o padre local não deixou de dar as condolências à família.



"Assim como brincava alegre na praia no momento da partida, possa continuar a viver a alegria celeste na certeza da Tua Ressurreição. As nossas condolências à família enlutada com a certeza da nossa oração e apoio neste momento de dor", disse o pároco, numa publicação no Facebook.



José Lima era sargento-ajudante da Força Aérea



A outra vítima mortal era José Lima, sargento-ajudante da Força Aérea. Segundo o CM apurou, encontrava-se na reserva há cerca de um ano e meio.



O homem de 56 anos era natural de Viseu, mas residia em Almada, onde trabalhava. Estava muito próximo de Sofia, no areal, quando tudo aconteceu. Foi atingido nas pernas, morrendo imediatamente.