Luís Filipe era um dos 565 passageiros que seguia no catamarã da Solflusa que embateu contra o cais do Terreiro do Paço, ferindo 34 passageiros. A embarcação tinha saído do terminal do Barreiro pelas 08h10 desta quarta-feira e chegaria a Lisboa pouco depois das 08h30. Ao tentar atracar, embateu violentamente contra o cais.



Á CMTV Luís Filipe contou que "o barco abrandou, mas bateu de frente contra o cais", confirmando que muitos passageiros estavam de pé, depois da aproximação ao cais. "As pessoas foram projetadas de um lado para o outro. Até as pessoas que iam sentadas nos bancos foram atiradas para a frente. Havia gente aos gritos, houve pessoas que desmaiaram", conta o passageiro.



O clima vivido a bordo foi "de pânico" e logo depois um dos tripulantes do catamarã da Soflusa tentou acalmar os passageiros, pedindo-lhes que não saíssem do lugar e informando que já estavam ambulâncias a caminho do terminal fluvial do Terreiro do Paço.



Luís Filipe relata ainda que o nevoeiro "era muito cerrado" e que, mesmo após o embate, "mal se via o cais". A bordo, muitos passageiros temeram que a embarcação tivesse chocado com um dos navios que habitualmente está ancorado junto ao terminal.



Valeu a rápida ação dos bombeiros que, segundo os passageiros, "não demoraram mais de 10 minutos a chegar ao local.

