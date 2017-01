ASAE apreende 106 barris de vinho à pressão por venda fraudulenta

Aquele órgão de polícia criminal refere ainda que está em causa os crimes de fraude sobre mercadorias e de uso ilegal de marca protegida.



Segundo a ASAE, o vinho era engarrafado por um operador não autorizado pela marca e era de natureza diferente.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 106 barris de vinho branco à pressão, num valor de cerca de 5.300 euros, por venda fraudulenta e uso ilegal de marca, indicou esta sexta-feira aquele órgão de polícia criminal.A apreensão dos 106 barris de vinho branco à pressão, que totalizaram 980 litros, ocorreu no âmbito de uma ação dirigida às práticas fraudulentas no setor vitivinícola desenvolvida pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal da ASAE.Em comunicado, a ASAE adianta que a apreensão foi feita num distribuidor de bebidas da área metropolitana do Porto que abastecia cafés e restaurantes da zona norte através da venda de vinho branco em barril, à pressão, de uma marca protegida, a preços ligeiramente abaixo do mercado.