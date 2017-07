ASAE apreende 1200 quilos de alimentos em mercados municipais

Foram ainda apreendidos três instrumentos de pesagem por falta de controlo metrológico.

08.07.17

pub

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 1200 quilos de alimentos e três balanças, num valor de mais de três mil euros, numa ação realizada em mercados municipais, no final de junho, foi este sábado anunciado.A ASAE precisou ter fiscalizado cerca de 200 vendedores em mercados municipais, onde instaurou 23 processos de contraordenação e apreendeu cerca de "1.200 kg de géneros alimentícios, resultante do incumprimento das regras de rotulagem em pescado fresco e produtos hortofrutícolas".Foram ainda apreendidos "três instrumentos de pesagem por falta de controlo metrológico, tudo num valor global que ascendeu a cerca de 3.300 euros".Entre as principais infrações detetadas estavam a falta de indicações obrigatórias em géneros alimentícios, de controlo metrológico de pesos, de preços em bens, a ausência de rastreabilidade dos produtos e a falta de requisitos gerais e específicos de higiene, segundo a ASAE.