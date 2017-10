Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreende 21 toneladas de pescado congelado

Fiscalização apreendeu produtos no valor de 64 mil euros.

10:11

Cerca de 21 toneladas de pescado congelado, no valor de 64 mil euros, foram apreendidas pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) durante duas ações de fiscalização em Montemor-o-Novo e Viseu, anunciou este sábado este organismo.



Segundo a ASAE, foram alvo das ações de fiscalização, um entreposto frigorífico em Montemor-o-Novo e uma indústria de preparação e transformação de produtos da pesca, no concelho de Viseu, sendo o objetivo das operações "garantir o cumprimento dos requisitos gerais em termos de Segurança Alimentar".



Como resultado destas ações foram instaurados dois processos de contraordenação por falta de requisitos em géneros alimentícios e por se encontrarem prontos para serem introduzidos no mercado pescado congelado e marisco, cuja rotulagem omitia da lista de ingredientes os aditivos utilizados na sua vidragem, adianta a ASAE em comunicado.



Na sequência das fiscalizações, foram "apreendidas cerca de 21 toneladas de pescado congelado, num valor total que ronda os 64 mil Euros".



As ações foram realizadas pela Unidade Regional do Sul da ASAE e pela brigada especializada de fiscalização das indústrias de produtos de origem animal da Unidade Regional do Centro.



A ASAE afirma no comunicado que "continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos e de forma a garantir a Segurança Alimentar dos produtos".