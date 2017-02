ASAE apreende 93 toneladas de fertilizantes

O que achou desta notícia?







A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou esta quarta-feira a apreensão em Viana do Castelo de 93 toneladas de matérias fertilizantes no valor de 42.750 euros por incumprimento dos requisitos legais obrigatórios.Em comunicado, a ASAE explica que a apreensão ocorreu na semana passada na sequência de uma ação de fiscalização "direcionada à verificação das regras de colocação no mercado de matérias fertilizantes (adubos)", nomeadamente o cumprimento das normas previstas no Regulamento (CE) n.º 2003/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, datado de 13 de outubro de 2003."A ação de fiscalização incidiu sobre a comercialização de matérias fertilizantes colocadas ou disponibilizadas no mercado, abrangidas por disposições de harmonização da União, nomeadamente na rotulagem, indicações obrigatórias na embalagem e nos documentos de acompanhamento, as quais obrigatoriamente devem ser redigidas em língua portuguesa, por os adubos CE estarem a ser comercializados em Portugal", explica.