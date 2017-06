ASAE apreende mais de 56 mil talheres contrafeitos

"Essa empresa foi também, em simultâneo, alvo de buscas por parte da Polícia Espanhola, onde as apreensões ultrapassaram o meio milhão de artigos", refere o mesmo



Segundo a ASAE, os artigos falsos eram produzidos em Portugal e depois seguiam para uma empresa na Galiza, para comercialização sobretudo em Espanha."Essa empresa foi também, em simultâneo, alvo de buscas por parte da Polícia Espanhola, onde as apreensões ultrapassaram o meio milhão de artigos", refere o mesmo

O que achou desta notícia?







9.1% Muito insatisfeito

9.1%

18.2%

18.2%

72.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







9.1% Muito insatisfeito

9.1%

18.2%

18.2%

72.7% Muito satisfeito pub

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de 56 mil artigos de cutelaria por contrafação, numa operação no Norte de Portugal em conjunto com autoridades espanholas."Foram apreendidos cerca de 56.200 artigos contrafeitos, entre talheres diversificados e caixas de embalamento e apreendidos os cunhos que permitiam a gravação da marca ilegalmente aposta nos talheres", lê-se na informação divulgada este sábado, que dá conta do resultado da operação desencadeada a semana passada.O valor total da apreensão é de 15.800 euros.