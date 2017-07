Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreendeu 1,2 toneladas de carne imprópria em Lamego e Vila Real

Valor dos produtos apreendidos ascende aos 7 mil euros.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou esta quarta-feira a detenção de duas pessoas e a apreensão de 1,2 toneladas de carne imprópria no âmbito de fiscalizações a dois entrepostos frigoríficos de Vila Real e Lamego.



A ASAE informou, em comunicado, que a sua Unidade Regional do Norte realizou, na última semana, ações de fiscalização em dois entrepostos frigoríficos situados nos concelhos de Vila Real e Lamego, na sequência de uma investigação que decorria há vários meses.



Segundo esta autoridade, no âmbito destas operações foi apreendida carne imprópria para consumo e suspendido a atividade de um dos estabelecimentos por falta de licenciamento e ausência de Número de Controlo Veterinário (NCV).



Como resultado das ações, foram também detidos dois indivíduos, "pela armazenagem de géneros alimentícios anormais avariados".



Segundo a ASAE, foi ainda "instaurado um processo-crime, por comercialização de produtos anormais avariados" e um "processo de contraordenação por falta de NCV".



Foram ainda apreendidas "1,2 toneladas de produtos cárneos que se encontravam anormais avariados, com falta de requisitos e de rastreabilidade, bem como por ausência de número de controlo veterinário de um dos entrepostos".



De acordo com a ASAE, o valor dos produtos apreendidos ascende aos 7 mil euros.