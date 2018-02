Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE apreendeu 18 toneladas de carne em entreposto frigorífico em Famalicão

Produtos bovinos, suínos e de frango têm valor aproximado de 60 mil euros.

17:12

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou esta segunda-feira a apreensão, em Famalicão, de mais de 18 toneladas de produtos alimentares de origem animal, designadamente, carnes de bovino, suíno e frango, num valor aproximado de 60 mil euros.



Em comunicado, a ASAE refere que a apreensão decorreu durante uma ação de fiscalização num entreposto frigorífico de produtos de origem animal.



"Nesta ação, realizada em conjunto com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, verificou-se que o entreposto procedia ao armazenamento de produtos alimentares sujeitos a temperatura controlada, sem que tivessem sido feitas as respetivas vistorias e sem autorização das entidades competentes", acrescenta.



Como resultado da ação, foi ainda determinada a suspensão da atividade do entreposto.