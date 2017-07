Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE ataca 451 negócios de praia

Encerrados três bares de apoio por falta de higiene.

Por Miguel Curado | 09:14

Cerca de uma centena de inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) percorreram o litoral português entre o final de junho e o princípio deste mês, tendo inspecionado um total de 451 negócios de praia. Três deles foram mesmo encerrados, tendo sido levantados dois processos -crime.



Fonte oficial da ASAE disse ao CM que os negócios encerrados foram apoios de praia na Costa de Caparica, em Albufeira e Sines. Os inspetores detetaram infrações diversas ligadas à falta de higiene, e por isso impuseram diversas obras de melhoramento aos respetivos proprietários, que já foram entretanto cumpridas. Os apoios de praia já foram, por isso, reabertos.



O objeto desta megaoperação da ASAE, feita em diversas fiscalizações de norte a sul, foram, além dos bares de apoio de praia, geladarias e empresas de animação turística localizadas em praias marítimas e fluviais.



Os dois processos-crime levantados ficaram a dever-se a crimes de usurpação e violação de providências públicas. No que diz respeito aos 87 processos de contraordenação, os mesmos tiveram que ver com a falta de comunicação de início de atividade, falta de requisitos específicos de higiene, utilização abusiva de logotipos e incumprimentos vários sobre afixações de preços para os clientes e regras de consumo de álcool.



A ASAE anunciou ainda ter apreendido nas fiscalizações carne e vários produtos derivados, bivalves que não cumpriam as regras de colocação no mercado, e diversas balanças.