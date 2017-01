ASAE detém oito pessoas por jogo ilegal

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou cinco processos-crime e deteve oito pessoas em flagrante delito por exploração e prática de jogo clandestino na zona Norte do país.



Num comunicado divulgado este sábado, a ASAE conta que desenvolveu nos primeiros dias deste ano ações de fiscalização de combate ao jogo ilegal em estabelecimentos de restauração e bebidas situados na região Norte, concretamente nos concelhos de Amarante, Gondomar, Mondim de Basto, Viana do Castelo e Vila Nova de Gaia.



Na sequência das fiscalizações foram instaurados cinco processos-crime e foram detidas em flagrante delito oito pessoas que foram constituídas arguidas e que aguardam com termo de identidade e residência os respetivos processos.









Na nota de imprensa, a ASAE informa que vai continuar as ações repressivas em matéria de jogo ilícito.



A ASAE apreendeu diverso material usado na prática de jogo ilegal, como cinco computadores, duas máquinas de roleta, impressoras, telemóveis e dinheiro, num valor que ronda os 33.500 euros.Na nota de imprensa, a ASAE informa que vai continuar as ações repressivas em matéria de jogo ilícito.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito