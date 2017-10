Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ASAE suspende quatro operadores na área do pescado

Ação de fiscalização a lotas realizado no mês de outubro.

12:52

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou sete processos de contraordenação e determinou a suspensão da atividade de quatro operadores económicos da área do pescado, no âmbito de uma ação de fiscalização a lotas, realizada em outubro.



Desta operação de fiscalização aos operadores económicos a operar como grossistas nos armazéns e entrepostos de pesca localizados no espaço das lotas, resultou ainda a apreensão de 300 quilos de pescado e um equipamento de pesagem, tudo num valor aproximado de três mil euros.



A ação desenvolveu-se em todo o território continental, tendo como principal objetivo a "verificação do cumprimento da legislação em vigor na prossecução da segurança alimentar, da saúde pública e das práticas comerciais leais a montante do retalho, numa fase inicial da cadeia alimentar visando majorar a segurança da mesma e a confiança do consumidor nos géneros alimentícios", refere a ASAE em comunicado.



Assim, foram fiscalizados 68 operadores económicos do Minho ao Algarve, tendo sido instaurados sete processos de contraordenação e determinada a suspensão da atividade de quatro operadores económicos.



As principais infrações detetadas foram o incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, a falta de Número de Controlo Veterinário e a falta de higiene do gelo.