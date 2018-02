Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Asfixia a mulher no sofá por não fazer almoço

Procurador afirma que arguido “foi movido por ânimo frívolo e motivo sem relevo”.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Há muito que o casal, que vivia junto há 29 anos, não se entendia. A 8 de julho do ano passado, Luís Correia, de 52 anos, asfixiou a mulher até à morte, quando ela dormia no sofá do apartamento, na travessa Associação Desportiva Os Limianos, em Ponte de Lima. Horas antes, ambos tinham voltado a discutir: o homicida criticou o facto de Maria José Melo, de 50 anos, não ter preparado almoço para ele e para o filho do casal.



O arguido, que está em prisão preventiva, confessou logo o crime à PJ de Braga. Agora foi acusado de homicídio qualificado e arrisca a pena máxima.



Segunda a acusação, a vítima tinha uma taxa de alcoolemia de 3,6 gramas no sangue quando foi assassinada. "Ao aperceber-se que a ofendida se encontrava sob efeito de álcool e que dormia, de barriga para cima, o arguido levantou-se do sofá, empunhou a almofada e colocou-a por cima da cara da vítima fazendo pressão até sentir que o corpo dela tinha ficado imóvel e deixado de estrebuchar", lê-se no documento.



O crime aconteceu entre as 16h00 e as 18h00, já o filho mais novo do casal tinha abandonado o apartamento. Ao perceber que a mulher estava morta, o homem também saiu de casa e pernoitou na habitação dos pais.



Só na manhã seguinte regressou e avisou os vizinhos, que chamaram a PSP.



A acusação refere que o arguido "agiu de forma insensível, com total indiferença pela vida humana" e "que foi movido por ânimo frívolo e motivo sem relevo".