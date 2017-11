Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Asfixia padrinho idoso para roubar dinheiro

Sónia Domingues assassinou Jaime Ribeiro, de 90 anos, com a ajuda de um amigo do filho.

01:30

Desesperada por dinheiro, Sónia Domingues, 34 anos, pediu a Eric Costa, um amigo do filho, para a ajudar a matar o padrinho, de 90 anos. Munidos de duas facas, um taco de basebol e uma pistola, mulher e jovem dirigiram-se a casa da vítima, nas Devesas, em Vila Nova de Gaia, e mal o idoso abriu a porta agrediram-no de imediato.



O reformado foi ainda drogado com quatro comprimidos soníferos, que tomou com álcool, e obrigado a revelar os códigos dos cartões de multibanco. No final, foi asfixiado até à morte e amarrado à cama.



O crime ocorreu na manhã de 11 abril deste ano, mas o corpo de Jaime Ribeiro só foi descoberto no dia 17. Os dois arguidos foram agora acusados de homicídio qualificado mas também de roubo agravado e burla informática - roubaram todos os artigos de valor da casa do idoso, avaliados em 300 euros, e fizeram levantamentos de multibanco num total de 2400 euros. No dia em que o corpo foi encontrado, Sónia partilhou no Facebook um vídeo da CMTV com a reportagem do homicídio do padrinho, mostrando-se chocada com o crime.



Segundo consta no processo, consultado pelo CM, no crime participou ainda o filho da arguida, de 15 anos. No interior da casa, Sónia ameaçou o padrinho, apontando-lhe uma faca a um olho. Já Eric esmurrou-o e tentou tapar-lhe a boca com um cinto - de uma forma tão violenta que a fivela se partiu. No final, e já numa altura em que tinham deitado a vítima na cama, Sónia colocou e pressionou uma almofada na cara de Jaime Ribeiro, enquanto Eric Costa, de 26 anos, lhe apertava o pescoço. O idoso acabou por morrer.



"Mataram o ofendido com frieza de ânimo e em total desrespeito pela vida humana, aproveitando-se da fragilidade decorrente da sua idade", lê-se na acusação. Sónia está presa na cadeia de Santa Cruz do Bispo e Eric em Custóias.



PORMENORES

Camisola no pescoço

Para revelar os códigos dos cartões, os dois arguidos desferiram socos na barriga da vítima e colocaram-lhe uma camisola na boca, enrolando-a no pescoço do idoso.



Venderam os artigos

Os arguidos roubaram alianças, máquinas fotográficas, telemóveis e relógios da casa de Jaime Ribeiro, que venderam depois numa loja de compra de ouro.



Pagava-lhe as contas

Sónia conhecia o arguido desde criança. O idoso, que sofreu um AVC em 2016, costumava ajudar a arguida a pagar as contas.