Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalta banco com arma falsa

Assaltante vai hoje ser presente a primeiro interrogatório judicial.

Por P.G. | 08:21

Um homem de 29 anos assaltou ontem a dependência do Millennium BCP de Portalegre armado com uma pistola de plástico.



Segundo a PSP, o assaltante apontou a arma falsa a uma funcionária, que lhe entregou 317 euros, antes de ser detido pelas autoridades.



"A PSP recebeu um alerta e dirigiu os polícias de serviço para o local, procedendo à detenção do suspeito no interior da instituição", diz o comando de Portalegre da PSP em comunicado, referindo ainda que apreendeu ao assaltante a pistola de plástico e uma bolsa.



O assaltante vai hoje ser presente a primeiro interrogatório judicial.