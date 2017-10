Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalta bombas de boné

Ladrão atuou sozinho e armado. Foi direto a uma cabine.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:23

De boné e óculos de sol, o assaltante entrou no espaço das bombas de gasolina do Intermarché de Gueifães, na Maia, ontem ao início da tarde, e ameaçou com uma arma de fogo a funcionária que se encontrava no interior da cabine de pagamento. Fugiu a alta velocidade, de automóvel, já na posse do dinheiro.



O assalto aconteceu às 13h45, no final do turno da empregada. A mulher, assustada, não ofereceu qualquer resistência ao homem, que lhe surgiu de arma na mão. O Intermarché, situado na rua do Areal e único naquela freguesia, abriu as portas em 2009.



"Já há oito anos que estamos abertos e nunca tínhamos sido assaltados. O ladrão nem chegou a entrar no estabelecimento, foi logo direto à cabine", contou Agostinho Martins, gerente de loja. O montante roubado não é ainda conhecido.



A PSP foi chamada ao local do roubo, mas a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária do Porto por se tratar de um crime com recurso a arma de fogo.



As autoridades realizaram diligências no posto de combustível assaltado, que fica junto ao parque de estacionamento do hipermercado Intermarché.



PORMENORES

Levam tabaco em Paços

Um café foi assaltado, durante a madrugada de ontem, na rua do Calvário, em Seroa, Paços de Ferreira. Os ladrões arrombaram a porta e fugiram na posse da máquina de tabaco. Na vizinhança ninguém se terá apercebido do furto, que seria descoberto apenas horas depois.



Solitário ataca em Braga

Um supermercado e uma gasolineira, em Maximinos, Braga, foram assaltados à mão armada, em menos de 24 horas, no fim de semana. A PJ não descarta a hipótese de ter sido só um ladrão em ambos os casos.