Assalta bombas e leva 230 euros em 15 segundos

Atuou de cara tapada e ameaçou funcionária com arma de fogo.

Por Patrícia Lima Leitão | 06:00

Encapuzado e armado, um homem entrou no posto de abastecimento de combustíveis Alves Bandeira, em Lanheses, Viana do Castelo, ameaçou a funcionária que estava de serviço e roubou os 230 euros que havia em caixa, na quinta-feira à noite. Fugiu a pé, no sentido Ponte de Lima/Viana do Castelo. O ladrão é agora procurado pelas autoridades.



O assalto, que aconteceu pelas 21h00, durou apenas 15 segundos e a funcionária não ofereceu resistência. "Ele só conseguiu levar o dinheiro. Gritou à funcionária para que lhe desse o que tinha em caixa e ela, assustada, deu, depois de ele a ter ameaçado com a pistola", contou ao CM uma testemunha. O ladrão atuou sozinho e terá demonstrado algum nervosismo durante o assalto. "Notava-se que era um jovem amador. Estava muito nervoso e sempre a virar as costas. A funcionária que cá estava sozinha reconheceu-o através dos olhos e da boca, apesar de ter a cara tapada, por ser um cliente já habitual", disse a mesma fonte.



Este foi o primeiro assalto àquelas bombas de Lanheses. A GNR de Barroselas esteve no local e a investigação passou para a Polícia Judiciária, por se tratar de um crime com recurso a arma de fogo. O assalto foi registado pelas câmaras de videovigilância.



"Ele estava com uma luva em apenas uma das mãos e foi precisamente com a mão que estava desprotegida que abriu a maçaneta da porta, pelo que será fácil confirmar a identidade", indicou a testemunha.