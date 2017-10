Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalta cofre da PJ para pagar dívidas

Funcionária da Judiciária do Porto desviou barras de ouro e joias avaliadas em mais de 180 mil euros.

Por Ana Isabel Fonseca | 01.10.17

Dulce Faria roubou, da PJ do Porto, onde era funcionária, barras de ouro e joias, avaliadas em mais de 180 mil euros, a mando do companheiro. Grande parte das peças estava num cofre. A arguida diz que foi pressionada pelo cúmplice, que alegava que aquela era a única solução para as dívidas avultadas que tinham.



Dulce foi apanhada no início deste ano e está, juntamente com o companheiro, António Miranda, de 41 anos, acusada de quatro crimes de peculato. Responde ainda por um crime de acesso ilegítimo.



Durante a investigação do processo, que correu no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, Dulce, de 48 anos, disse que o companheiro vendeu tudo numa loja de ouro, mas que nunca viu o dinheiro. António, dono de dois cafés, estava insolvente e Dulce tinha parte do salário penhorado, devido a dívidas elevadas.



A arguida, que tratava do armazenamento das provas, roubou o ouro apreendido nas operações ‘Glamour’ e ‘Pedal de Ouro’ e que estavam relacionadas com a venda de metais preciosos. Cometeu os crimes entre 14 de outubro de 2014 e abril de 2015. Primeiro roubou uma pequena barra de ouro e joias que estavam numa mesa. Mais tarde levou do cofre da PJ os bens mais valiosos. Retirou duas grandes barras de ouro, uma de prata e joias. Deu tudo ao companheiro no exterior da PJ.



A Judiciária chegou à arguida em abril de 2016, quando aquela foi apanhada pelas câmaras de videovigilância a sair do cofre com algo na mão. Tinha retirado 12 barras de ouro falso, que acreditava serem verdadeiras. Depois de colocar a suspeita sob escuta e de analisar as suas contas, a PJ fez a detenção.



"Revelou total desrespeito e zelo pelas funções que lhe estavam atribuídas. Aproveitou-se da confiança depositada pela instituição", diz a acusação.



PORMENORES

Inspetora sob suspeita

Os crimes cometidos por Dulce levaram a que uma inspetora da PJ chegasse a estar sob suspeita, tendo sido alvo de escutas.



Arguidos em liberdade

Os arguidos estão em liberdade. Dulce está sujeita a apresentações periódicas e suspensa de funções. Responde por acesso ilegítimo por ter dado informações sobre um processo.



Tinha código secreto

Dulce tinha um código para aceder ao cofre, uma vez que chegou a exercer as funções no secretariado da direção. Colocou o ouro numa pochete.