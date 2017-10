Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalta para a amante

Reformado assaltou gasolineira para ajudar mulher.

Por Liliana Rodrigues | 08:50

Preocupado com os problemas financeiros que a amante enfrenta, um reformado decidiu ajudá-la. Precisava de juntar muito dinheiro e só viu uma solução possível: começar a fazer assaltos, usando uma réplica de arma de fogo para ameaçar as vítimas. Mas foi apanhado poucas horas depois de consumar o primeiro roubo, na segunda-feira, nas bombas de gasolina do Intermarché em Gueifães, na Maia, de onde levou 280 euros.



O serralheiro mecânico, de 70 anos, acabou por confessar a autoria do assalto, depois de ter sido detido pela PJ do Porto. Foi ontem levado a tribunal e ficou em prisão domiciliária.



O reformado começou a tratar do assalto no passado sábado, quando foi comprar uma arma de fogo falsa. Na segunda-feira foi no carro particular até à gasolineira e deixou-o estacionado a poucos metros. De boné na cabeça e óculos de sol quadrangulares, apontou a réplica da arma de fogo ao funcionário avisando que se tratava de um assalto.



A vítima entregou todo o dinheiro que tinha no interior das duas caixas registadoras e o reformado regressou ao carro, fugindo em direção a casa.