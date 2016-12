Assaltado em casa por amigos de bar

O que achou desta notícia?







Um inglês de 29 anos chamou esta terça-feira a PSP a partir de um bar depois de ter sido agredido e assaltado em casa, numa rua em Benfica, Lisboa.A vítima disse ter conhecido os ladrões no mesmo bar e foi com eles para casa ao final da noite de segunda-feira. Dois deles roubaram-lhe as chaves de casa e fugiram.Pouco depois das 00h00 de terça-feira, os dois homens voltaram a casa do inglês, abriram a porta do apartamento e espancaram-no antes de lhe roubarem vários bens. Ensanguentada, a vítima voltou ao bar para alertar a PSP.