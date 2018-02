Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltado com carro do sogro

Tentaram arrombar padaria em Santa Maria da Feira com viatura de familiar do dono.

Por Nelson Rodrigues | 09:55

A chamada feita por uma vizinha da padaria Forno, em Pigeiros, Santa Maria da Feira, ao proprietário do espaço, dava conta de que dois homens tentavam arrombar a porta com uma marreta, e que tinham chegado ao local numa Renault Express - semelhante à do seu sogro.



Ao preparar-se para sair de casa, ainda na madrugada de ontem, percebeu logo que a viatura do sogro tinha mesmo sido roubada.



"Eles saltaram o muro da nossa casa, roubaram a carrinha e foram assaltar a padaria, que fica a menos de um quilómetro. Tentaram dar uma traseirada na porta, com a viatura, mas como esta abre para fora, não a conseguiram partir.



Usaram depois uma marreta", descreveu ao CM Jorge Alves, dono do Forno. Os ladrões fugiram sem levar nada.



A GNR investiga.