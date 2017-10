Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltado na estrada e deixado para morrer

Português atacado quando descansava numa área de serviço perto de Bordéus.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Uma viagem entre a Suíça e o nosso país revelou-se quase fatal para um emigrante português de 30 anos. Quando atravessava França foi atacado por um grupo de assaltantes numa área de serviço perto de Bordéus. Foi encontrado horas depois, na berma da estrada, de mãos e pés atados e um saco de plástico na cabeça. Por pouco não morreu asfixiado.



De acordo com as autoridades francesas, o homem tinha partido sozinho da Suíça ao volante de um pesado, que, no interior, transportava um automóvel Audi novo, que o emigrante pretendia trazer para Portugal. Depois de várias horas de viagem, o português parou para descansar numa área de serviço da estrada RN141, próximo de Ruelle-sur-Touvre, a poucos quilómetros de Bordéus. Acabou surpreendido por um grupo de três ou quatro homens, que o manietaram e arrancaram com o pesado, roubando igualmente o Audi.



Terá sido agredido e depois atirado para fora da viatura com a mesma em andamento. O alerta foi dado pelas 18h00 de terça-feira, por outros condutores que passavam na mesma via e se aperceberam do corpo da vítima na berma da estrada.

Parecia inanimado, mas a rápida intervenção das autoridades policiais e dos serviços de socorro permitiu resgatar o português ainda com vida.



Estava com as mãos e os pés atados com braçadeiras e na cabeça tinha enfiado um saco de plástico. Terá sido por poucos minutos que escapou à morte por asfixia. Ontem, o emigrante português continuava hospitalizado, mas já fora de perigo.

Até à hora de fecho desta edição, os agressores não tinham sido localizados pela polícia francesa.



Crime misterioso na via conhecida por ‘estrada da morte’

O assalto violento ocorreu na RN141, uma estrada que liga Limoges a Bordéus e que integra a RCEA (Route Centre-Europe Atlantique ou Estrada Centro Europa Atlântico), que atravessa França de este para oeste, evitando a passagem pelos Alpes.



É conhecida como a ‘estrada da morte’ e é a mesma onde em março de 2016 perderam a vida 12 portugueses que também viajavam, ilegalmente, da Suíça para Portugal numa carrinha com lotação para apenas seis pessoas.



Camionistas alertam para ataques nas estradas francesas

Nos últimos meses têm sido vários os casos de motoristas profissionais vítimas de assaltos em estradas francesas.



Na maior parte dos casos, muitas vezes desvalorizados pelas autoridades gaulesas, o alvo é a mercadoria transportada em camiões, retirada das galeras quando os veículos estão parados em áreas de serviço ou de descanso, mas também há registo de roubos violentos sobre os condutores.



PORMENORES

Estado de choque

Quando foi encontrado, o português estava em estado de choque. Só depois de ser assistido pelas equipas de emergência conseguiu relatar às autoridades policiais o que lhe tinha acontecido, embora sem dar detalhes sobre os agressores.



Polícia investiga

A polícia de Angoulême já abriu um inquérito ao sucedido, anteontem, na RN141, para tentar perceber o que aconteceu naquela estrada. Logo nas horas após o crime, as autoridades realizaram perícias no local onde a vítima foi sequestrada e onde foi abandonada.