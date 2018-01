Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltam casa e carro a homem morto

Roubo ocorreu em Elvas enquanto decorria o velório.

Por Alexandre M. Silva | 01:30

A casa e o carro de um homem que morreu dia 3 no hospital de Elvas foram assaltados, ontem de madrugada, enquanto decorria o velório. O alerta foi dado por vizinhos, que estranharam ver um dos portões da moradia aberto. A PSP foi ao local e verificou que também tinham assaltado a viatura do falecido, Joaquim Canhoto, que estava estacionada em frente à residência no Bairro da Boa-Fé.



Segundo a polícia, os furtos ocorreram "com recurso a escalonamento e arrombamento de porta". Os prejuízos não foram ainda contabilizados, uma vez que os familiares se encontravam ausentes, ontem, para acompanharem o funeral.