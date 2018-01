Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltam cliente dentro de hotel de Lisboa

Patrulha caça dupla de ladrões bloqueada no trânsito.

Por João Carlos Rodrigues | 08:52

Quando viu um homem a sair do Hotel Altis Park, em Lisboa, com malas na mão e a entrar apressado num carro, o taxista estranhou. Mas quando viu os funcionários do hotel correrem atrás, aí não teve dúvidas. Era um assalto. E logo alertou a PSP, que prendeu os dois ladrões após uma curta perseguição – ficaram encurralados num semáforo e não tiveram hipótese de fuga.



De acordo com fontes oficiais da PSP de Lisboa, o caso ocorreu pelas 08h30 de sábado, no Hotel Altis Park, nas Olaias. Um dos ladrões tinha entrado discretamente na área da receção e deitado mão a malas, dinheiro e outros objetos pessoais de clientes, que estavam prestes a sair. Mas foi detetado e escapou a correr. Entrou logo no carro onde estava um cúmplice, mas um taxista que estava próximo apercebeu-se do caso e deu o alerta – e também a descrição do veículo – a uma patrulha da PSP que passava no local.



Os assaltantes foram detetados ainda na avenida Afonso Costa, mas continuaram a fuga. Só não contavam com um semáforo vermelho e vários carros parados. Ficaram bloqueados.



O condutor rendeu-se, mas o outro assaltante abriu a porta e saiu a correr, numa tentativa desesperada para escapar à detenção. Os dois brasileiros acabaram detidos por imigração ilegal e resistência e coação sobre agente da autoridade. Tiveram de receber tratamento hospitalar, uma vez que a PSP teve de usar a força para os algemar. Os bens foram recuperados e entregues ao SEF para serem devolvidos aos proprietários.