Assaltam moradias e levam 60 mil euros

Na mesma noite, entre as 20h30 e as 22h00, uma casa na rua do Souto de Baixo, em Selho S. Jorge, foi também alvo de furto. Do interior, desapareceram 10 mil euros em notas, que estavam guardados num local secreto, e 20 mil euros em ouro.Apesar de as residências se situarem em locais com mais moradias, nenhum vizinho se apercebeu da presença dos ladrões, nem referenciou qualquer veículo.Já há duas semanas, em Oliveira de Santa Maria, Famalicão, foram roubados dez mil euros e peças de ouro de uma casa de feirantes.