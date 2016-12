Assaltam multibanco à bomba em Alcochete

Três homens fizeram explodir uma caixa multibanco num balcão do Crédito Caixa Agrícola no Samouco, em Alcochete, durante um assalto. O roubo foi falhado, uma vez que os assaltantes não conseguiram levar o dinheiro da caixa multibanco.

O assalto terá acontecido pelas 05h00 desta quinta-feira. Dois homens injetaram gás na máquina, enquanto outro esperava pelos cúmplices no carro para procederem à fuga.

A GNR esteve no local. A montra do banco ficou completamente destruída e há estilhaços por toda a via pública. A investigação deste caso está a cargo da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária.

A população ficou muito revoltada com a destruição da caixa multibanco que, após o assalto a outra, perto da Junta de Freguesia do Samouco, era a única em funcionamento na localidade.

