Assaltam restaurante pelo telhado no Natal

Ladrões furtaram máquina de tabaco, dinheiro e ainda diversas bebidas alcoólicas na Ilha da Armona.

Por Ana Palma | 08:40

Os assaltantes aproveitaram o facto de o restaurante Armona 4, na ilha da Armona, estar fechado durante a quadra natalícia para atacar. Entraram no estabelecimento pelo telhado e também forçaram a porta, para roubarem a máquina de tabaco, bebidas alcoólicas e o dinheiro da caixa registadora, entre outro material. Ainda tentaram levar a televisão, mas sem sucesso.



Segundo o CM apurou junto do comandante da Capitania do Porto de Olhão, Nunes Ferreira, o alerta foi dado ontem de manhã. "O proprietário, quando chegou ao restaurante, verificou que o mesmo tinha sido arrombado e alertou a Polícia Marítima de Olhão, que se deslocou de imediato ao local e que está a investigar o furto", esclareceu. De acordo com o mesmo responsável, o valor do material furtado ascende "a cerca de cinco mil euros".



Os investigadores já recolheram indícios no restaurante e zona circundante, havendo a convicção de que o crime foi perpetrado pelos menos por dois homens, pois apenas um não teria conseguido arrastar o peso da máquina de tabaco. Uma vez que o restaurante está situado numa ilha mas que é um dos que se encontra à entrada, junto ao cais, o material furtado tanto pode ter ser sido transportado pelos ladrões numa embarcação, para terra, como escondido num edifício local, situação que está a ser investigada pelos agentes da PM. Segundo o CM apurou, esta foi a primeira vez que o estabelecimento foi assaltado, este ano.