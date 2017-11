Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltante atinge empresário a tiro

Fazia depósitos na mesma caixa de multibanco todos os dias da semana à mesma hora, em Braga.

Por Ágata Rodrigues, Secundino Cunha e L.R. | 08:51

"Ouvimos gritos e depois um tiro à porta do café. E o ladrão só não disparou mais porque a arma encravou", conta Agostinho Silva, testemunha do assalto ao dono de um supermercado, ontem de manhã, na reta do Feital, em Frossos, Braga.



Agostinho estava no café Ricafael, onde a vítima se refugiou após ser baleada na perna por um assaltante. O empresário foi surpreendido por um encapuzado armado quando se dirigia ao banco, como habitualmente pelas 10h30, para depositar o apuro do fim de semana.



"Vimos o homem a correr agarrado a um saco plástico verde e a gritar por ajuda", contou a funcionária de uma loja de roupa. A perseguição à vítima durou poucos minutos e ocorreu numa das ruas mais movimentadas daquela zona.



"O homem, que é um dos responsáveis do Supermercado Senor, entrou no café a pedir socorro e tivemos de lhe atar uma toalha à perna para estancar o sangue", explicou a testemunha. Nessa altura, o ladrão fugiu. Um outro assaltante que tinha ficado no carro, um BMW preto, foi ao encontro do cúmplice. Assustados, ambos correram para a viatura, que arrancou a alta velocidade em direção a São Martinho de Dume.



Apesar do pânico que causaram, os dois ladrões não conseguiram roubar o dinheiro que o empresário levava numa saca de plástico. A vítima foi transportada para o Hospital de Braga. Teve alta médica durante a tarde e foi ouvido pela PJ.