Assaltante fez roubo com a mãe e namorada

Homem de 32 anos que assaltou CTT em Albufeira com uma faca foi detido pela Polícia Judiciária.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 09:17

Munido de uma faca e com um gorro na cabeça, o homem entrou, ao final da tarde do passado dia 12 de julho, no balcão dos CTT dos Olhos d’Água, em Albufeira. Ameaçou a funcionária e obrigou-a a entregar-lhe 500 euros. O assaltante foi agora detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ), por roubo.



O suspeito, ao que o CM apurou, foi auxiliado pela mãe e namorada, que o aguardavam no exterior, dentro de um carro, de modo a ajudar na fuga. Estas foram capturadas pela GNR após perseguição, na zona da Patã de Cima, quando o trio tentava escapar do assalto aos CTT.



As duas mulheres foram apresentadas a um juiz e estão ambas em prisão preventiva.



Tal como o CM noticiou, durante a fuga dos assaltantes houve ainda uma tentativa de abalroamento de uma moto conduzida por um oficial da GNR de Albufeira. As duas mulheres foram intercetadas e detidas, mas o homem conseguiu escapar, a pé. Foi identificado e estava desde então a ser procurado pelas autoridades.



O detido, de 32 anos, ao que o CM apurou, entregou-se às autoridades e foi ontem presente a um juiz. Até à hora de fecho desta edição ainda não eram conhecidas as medidas de coação aplicadas.