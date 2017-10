Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltante foge para palácio real em Madrid

Português é suspeito de quatro roubos violentos.

Por M.C. | 08:59

Um ladrão português, suspeito de quatro roubos violentos, foi preso no interior do Palácio da Zarzuela, residência oficial dos reis de Espanha em Madrid, onde procurou refúgio após uma fuga de automóvel à polícia.



O incidente ocorreu na segunda-feira, mas só ontem foi tornado público pela imprensa espanhola. A viatura conduzida pelo suspeito desrespeitou uma ordem de paragem da Polícia Nacional, na zona do bairro de La Florida, perto do Palácio da Zarzuela.



De imediato foi desencadeada uma perseguição automóvel. O português fez inversão de marcha na viatura ao deparar-se com uma nova barreira policial, já perto do Palácio Real. Acabaria por se despistar e fugir a pé aos agentes da Polícia Nacional espanhola.



O ladrão português encontrou forma de entrar no Palácio Real e foi detido já no interior do edifício por agentes da Guardia Civil.



Foi conduzido a uma esquadra.