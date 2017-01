Assaltante solitário lança medo em Albufeira

"Estamos preocupados que os assaltos não parem enquanto ele não for detido", referiu ao CM um comerciante.



Dois dias antes, o solitário já tinha atacado, pelo mesmo método, o minimercado Vela Mar. Levou 160 euros. Mas a onda de roubos armados já se iniciara no dia 15 de dezembro. O primeiro alvo foi o restaurante American Diner 3, de onde escapou com cerca de 200 euros. No dia seguinte, o solitário voltou à ação, escolhendo a loja Doctor Mobile. Arrecadou perto de 400 euros. Depois, no dia 18, regressou ao American Diner, roubando cerca de 200 euros."Estamos preocupados que os assaltos não parem enquanto ele não for detido", referiu aoum comerciante.

O supermercado Bananeiro, situado próximo do Tribunal de Albufeira, foi o mais recente alvo de um assaltante solitário que, em apenas 15 dias, fez cinco roubos a lojas da cidade. A onda de crimes está a causar inquietação e medo entre os comerciantes.Foi ao início da noite do dia 30 de dezembro que se deu o último roubo. Armado com uma pistola e encapuzado, o homem obrigou a funcionária do supermercado, que está grávida, a colocar dentro de um saco cerca de 800 euros. Depois, fugiu a pé.O roubo ficou filmado pelo sistema de videovigilância do estabelecimento. A GNR foi rápida a chegar ao local, mas já não conseguiu apanhar o assaltante.