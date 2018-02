Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltante viola idosa em casa e é preso em França

Roubou um relógio, brincos em ouro e o anel de casamento da vítima, viúva.

09:06

Um homem de 45 anos assaltou e violou uma idosa, hoje com 79 anos, dentro de casa desta, em Paços de Ferreira. O caso vai ser julgado em março, no Tribunal de Penafiel, depois de o suspeito ter sido apanhado, por outros crimes, em França, onde já está preso.



Tudo aconteceu na noite de 3 de julho de 2013, quando o ladrão entrou na residência pela janela da sala, com um gorro a tapar a cara, luvas e roupa escura. Dirigiu-se ao quarto da idosa, "tapou-lhe a cara com uma almofada" e, sob ameaça de uma arma, exigiu-lhe um fio de ouro e dinheiro que tinha levantado nesse dia.



Apoderou-se ainda de um relógio de corda, dois telemóveis, brincos em ouro e o anel de casamento da vítima, viúva. Antes de abandonar a habitação, violou a septuagenária.



Depois, obrigou-a a levantar-se, apontando-lhe novamente a arma. Ainda lhe roubou 10 euros e forçou-a a abrir a porta, ameaçando-a para que não chamasse ninguém. O arguido foi, entretanto, para França, onde foi condenado a seis anos por crimes de roubo e exibicionismo.



Está, desde janeiro de 2015, preso em Pontet.