Assaltantes cortam dedo a dono de café

Suspeitos regaram estabelecimento com gasolina e atearam fogo, destruindo grande parte do espaço em Vila Verde.

Por Ana Isabel Fonseca | 22.12.17

Jorge Silva foi emboscado à porta do café Faial d’Ouro, do qual é dono, em Prado, Vila Verde, ontem, às 06h20. Os dois ladrões encapuzados apontaram de imediato uma pistola à cabeça do homem, de 42 anos. Roubaram-lhe 300 euros que tinha nos bolsos, mas não estavam satisfeitos. Queriam mais dinheiro e decidiram torturar Jorge: pegaram numa faca e cortaram-lhe um dedo da mão esquerda. "Dá-nos mais dinheiro ou incendiamos tudo", disse um dos ladrões.



A ameaça foi cumprida. Os suspeitos regaram o espaço com gasolina e atearam fogo. Antes de fugirem ainda empurraram Jorge para o chão. "Ele bateu nessa altura com a cabeça em algum lado e ficou meio zonzo. A muito custo conseguiu fugir e pediu ajuda no posto da GNR, que fica mesmo em frente", contou ao CM Conceição Correia, mulher da vítima.



Ainda no hospital, Jorge contou à mulher o terror vivido à mão dos ladrões. "Ele estava a preparar tudo para abrir o café e foi à porta das traseiras buscar as caixas de bolos que costumam lá deixar. Foi nessa altura que apareceram os ladrões, estavam mesmo à espera dele. Depois começaram a insistir sempre com ele para dar o dinheiro, diziam que ele tinha de ter mais. Ele está muito assustado e traumatizado com tudo isto", adiantou ainda a mulher.



A vítima não percebeu para onde os ladrões fugiram e se tinham cúmplices. "Ele vai ser submetido a uma cirurgia [ontem de manhã] e não vai perder o dedo", explicou Conceição.



Os danos causados pelo incêndio são muitos. Os Bombeiros de Vila Verde e os Sapadores de Braga combateram o fogo rapidamente, mas grande parte do espaço ficou destruída. "Estamos a explorar o café apenas desde o dia 15 de julho e acontece isto. Felizmente temos seguro", lamentou Conceição.



O caso está a ser investigado pela PJ de Braga.



GNR não deu conta do assalto

O posto da GNR de Prado localiza-se mesmo em frente ao café onde ocorreu o assalto. No entanto, os militares não se aperceberam do crime que estava a ocorrer. Só foram alertados mais tarde pelo proprietário do estabelecimento, que se dirigiu ao posto depois de os dois assaltantes fugirem.



Certo é que os vizinhos mais próximos também só souberam do que tinha acontecido de manhã. "Moro bem perto daqui, mas não ouvi nenhum barulho. Nem sequer me apercebi de que os bombeiros cá tinham vindo de madrugada para apagar o incêndio no café", contou ao CM uma vizinha do estabelecimento assaltado.



Os moradores na avenida do Cávado estavam aliás chocados com o violento crime que ocorreu de madrugada e mostravam-se muito solidários com os proprietários, em especial com Conceição, que esteve durante toda a manhã no local.



Seguro foi acionado

A proprietária do café estava já ontem de manhã a tratar de acionar o seguro do estabelecimento, de forma a reparar os estragos causados o mais rapidamente possível.



Sem problemas

Conceição Correia explicou ao CM que tanto ela como o marido não possuem conflitos com ninguém e que não tiveram qualquer problema desde que abriram o estabelecimento.



Mulher em lágrimas

A mulher da vítima não continha ontem as lágrimas enquanto olhava para o café destruído. Conceição não conseguia compreender por que motivo os ladrões foram tão violentos.



Meios no local

No local da ocorrência estiveram três viaturas dos Bombeiros Sapadores de Braga e de Vila Verde, que foram apoiadas por seis elementos.



Suspeitos tinham já a intenção de atear fogo

Tudo indica que os suspeitos já tinham a intenção de atear fogo ao café, tanto mais que iam munidos de gasolina quando entraram no espaço. A Polícia Judiciária de Braga tem, por isso, em aberto várias linhas de investigação, nomeadamente a possibilidade de não se ter tratado de um simples assalto. Os inspetores estiveram ontem durante várias horas a recolher vestígios no local.



Funcionária ficou muito abalada

Alexandra Gomes, funcionária do café, ficou muito abalada com o cenário que encontrou. "Foi muito triste ver isto. São pessoas muito boas e não mereciam que lhes fizessem isto", explicou. Segundo a funcionária, o café tem muitos clientes e bom ambiente. "Nunca tivemos qualquer problema", afirmou Alexandra.