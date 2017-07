Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltantes de café em Abrantes ficam à solta

Jovens de 17 e 18 anos aguardam julgamento em liberdade.

09:15

A procuradora do Ministério Público (MP) de Santarém que interrogou os dois jovens detidos por assaltarem um café em Abrantes, foi de táxi do tribunal para a esquadra da PSP para poder realizar a diligência.



Os dois assaltantes, de 17 e 18 anos, ficaram em liberdade a aguardar julgamento.



Por serem jovens e terem vários processos, o MP entendeu que deviam ser interrogados pelo procurador de turno, mas, em altura de férias, com poucos funcionários, não havia condições para a diligência ser feita no tribunal, pelo que a procuradora se deslocou de táxi até à esquadra de Abrantes, onde estavam os detidos.