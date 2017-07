Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltantes de tabaco capturados na Marinha Grande

Detenções resultaram da operação ‘Vida Loka’.

Por J.D. | 09:51

A PSP da Marinha Grande deteve ontem quatro homens, com idades entre os 19 e 31 anos, e constituiu mais dois arguidos que acredita serem os responsáveis por diversos crimes de furto de máquinas de tabaco na Marinha Grande, em Leiria, e concelhos limítrofes, e pelo desaparecimento das viaturas que foram utilizadas pelos assaltantes durante os furtos.



No decorrer da operação, agentes da PSP, em colaboração com a GNR, apreenderam 123 maços de tabaco, 200 euros em dinheiro, nove telemóveis, três televisores, dois portáteis, um carro, roupa e diversas ferramentas e utensílios elétricos.



As detenções resultaram da operação ‘Vida Loka’, no âmbito da qual foram realizadas buscas em casas e viaturas, em Maceira e Marinha Grande.