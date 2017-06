Assaltantes destroem multibanco em Azeitão





Os suspeitos colocaram-se em fuga após o ataque falhado.



A caixa multibanco estava instalada na agência do Millenium BCP de Azeitão.



A GNR esteve no local e o caso está a ser investigado pela Unidade de Contra-Terrorismo da PJ.



Duas pessoas fizeram explodir uma caixa multibanco na vila de Azeitão, em Setúbal, na madrugada desta quarta-feira.Ao que oapurou, o ataque aconteceu por volta das 5h50, tendo sido usado material explosivo, ao que tudo indica gás, para rebentar a máquina. No entanto, os ladrões não conseguiram chegar ao cofre onde estavam guardadas as notas.A explosão acabou por causar alguns danos no local.