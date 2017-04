Assaltantes explodem multibanco em Évora

A fonte da PSP disse que a Polícia Judiciária assumiu a investigação do caso e que já esteve no local a recolher provas.



Também no Alentejo, esta sexta-feira de madrugada, uma outra caixa multibanco, instalada num balcão da Caixa de Crédito Agrícola, na freguesia de Ermidas-Sado, concelho de Santiago do Cacém, Setúbal, foi destruída, através de uma explosão provocada por um grupo de desconhecidos.



De acordo com fonte da GNR, após a explosão, que ocorreu cerca das 04:00, os suspeitos colocaram-se em fuga.



Uma caixa multibanco instalada num edifício onde funciona uma cafetaria, em Évora, foi esta sexta-feira alvo de uma tentativa de assalto, através de explosão de gás, havendo a suspeita do envolvimento de quatro pessoas.Fonte do Comando Distrital de Évora da PSP indicou à agência Lusa que o grupo fez explodir o multibanco, supostamente com recurso a injeção de gás, mas não conseguiu retirar as caixas com o dinheiro, provocando danos na máquina e no edifício.A mesma fonte adiantou que o alerta foi dado, por volta das 03:00, por moradores da zona que ouviram o estrondo da explosão, referindo que o grupo de assaltante, alegadamente constituído por quatro elementos, colocou-se em fuga num automóvel.