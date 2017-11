Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalto a caixa multibanco em Leiria

Loja de escola de condução adjacente ficou danificada.

09:05

Uma caixa multibanco ficou esta madrugada danificada, em Leiria, após um assalto, confirmou fonte da PSP à agência Lusa, escusando-se a adiantar se o dinheiro foi retirado.



De acordo com fonte da PSP, o assalto ocorreu pelas 05h00, numa caixa multibanco situada no edifício de uma escola de condução junto à Estrada da Estação.



Segundo relatou um morador, por volta dessa hora, "ouviu-se um estrondo", tendo verificado pouco depois que se tratou do assalto à caixa de multibanco.



A loja da escola de condução ficou com danos visíveis.



A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária de Coimbra.