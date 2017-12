Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalto à mão armada em bombas de gasolina em Viana do Castelo

Homem ameaçou funcionária e roubou 230 euros.

12:35

Um homem armado assaltou, na noite desta quinta-feira, as bombas de gasolina Alves Bandeira, em Lanheses, Viana do Castelo.



O assaltante, que estava de rosto tapado e sozinho, tinha em sua posse uma arma de fogo e ameaçou a funcionária do estabelecimento. O homem conseguiu levar 230 euros e fugiu a pé em direção ao centro da cidade.



O assalto ocorreu por volta das 21h00.



O CM apurou que este foi o primeiro assalto às bombas de gasolina. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.